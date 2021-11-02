卫生部慎重考虑 未接种者染病后自付医疗费

（早报讯）卫生部慎重考虑让未接种冠病疫苗的公众，在染病后自付医疗费。

卫生部长王乙康昨天（11月1日）书面答复叶汉荣（杨厝港区）以及其他议员提问时说，有议员和公众建议，未接种疫苗者感染冠病后，应自己承担医疗费，卫生部将会慎重考虑这些建议。

王乙康强调，如果是让病患自付医疗费，目的并不是为了税收，毕竟医疗费仍然可获得大幅津贴。

“相反的，这么做是对未接种的人发出强烈信号，请他们去打针。”

不过，当局还是会继续向未接种疫苗的公众伸出援手，提供关于疫苗接种益处的详细信息以消除他们的疑虑，并说服他们接种疫苗。

实施疫苗接种差异化安全管理措施以及工作场所的指导原则，让完成疫苗接种的公众，在能够参与更多社区和经济活动的同时，也保护未接种疫苗的公众。王乙康说，这些措施让更多公众愿意接种疫苗。

我国未接种疫苗的年长者人数，从今年7月的20万人，减少到目前的不到7万人。

至于叶汉荣以及穆仁理（武吉巴督区）有关强制性接种疫苗的问题，王乙康说：“强制接种非同小可，必须谨慎而为。”

他解释，要这么做，必须考虑我国的疫情、全体人口和弱势群体的疫苗接种率、国际惯例，以及是否有获得正式批准的疫苗，毕竟目前的疫苗还是通过大流行病特别采用程序，在特殊情况下引进的。