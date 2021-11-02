13%同住密切接触者染病 比不同住的1％高出许多

（早报讯）13％与冠病确诊病例同住的密切接触者感染冠病，比不同住的密切接触者中只有1％染病高出许多。

针对多名议员提问，参加居家康复计划的冠病确诊者是否会传给家人，卫生部长王乙康昨天（11月1日）通过书面答复解释说，若确诊者的房子不适合进行居家康复，例如因为太过拥挤，当局会将患者送到社区护理设施休养。

“话虽如此，家庭传播其实更多地取决于家庭成员之间的互动，而不是房子本身的构造特征。”

今年4月1日至9月30日期间，与冠病确诊病例同住的密切接触者中，有13.8％在检测后结果呈阳性。反观不同住的密切接触者中，确诊的仅有1. 1％。

但是，10起家庭传播案例中就有约8起，是在第一名家庭成员确诊后，短时间内被检测出感染冠病。王乙康说，这说明家庭成员是同时被感染，或者是在居家康复计划开始之前就出现了家庭传播。

另一方面，王乙康指出，初步实施居家康复计划时遇到了很多问题，但这些问题都很快解决，随着当局对计划和程序做出改进，询问和投诉的数量显著下降。

不过，当局也意识到，目前还是有改进的空间。卫生部在10月15日至24日，收到了125起关于反应过慢的投诉，其中有13起事关送往医院或其他护理机构的延误。

同时，卫生部将8200多人送到医院和其他护理机构。多数不符合居家康复计划的冠病患者，都在确诊后的24小时内被转送到适当的护理机构。

王乙康说，当局将会继续优先转送那些可能出现并发症的高风险群体，在等待转送时需要医疗护理的患者可使用远程医疗咨询服务。