劳务中介协会试行计划扩大到印度 安全引进更多女佣

（早报讯）截至10月底，新加坡劳务中介协会在试行计划下已安全引进超过1000名来自菲律宾、印度尼西亚和缅甸的女佣，并根据反馈，把计划也扩大至印度。

新加坡劳务中介协会于今年7月中开始试行安全引进女佣的计划，女佣来新前的14天会在自己国家的入职设施接受多轮冠病检测，相关额外费用由雇主承担。她们抵境后仍须遵守我国的防疫措施。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳在国会答复多名议员有关入境的外籍女佣人数的询问时，建议急需女佣的家庭可考虑这项计划。

她指出，已经取得相关文件的外籍女佣能在一周内加入计划。

费用将根据中介、服务供应和女佣的来源地而异，有经济困难的家庭可申请免除本地冠病检测和履行居家通知指定设施的费用。

政府是在今年5月收紧女佣的入境限制，导致入境女佣人数从今年1月至4月的平均每月3400人，减至5月至10月的每月平均900人。

随着区域的疫情趋缓，人力部也发出更多入境许可，并从上月15日起重新开放申请，让完成疫苗接种的女佣从本月1日起入境。

颜晓芳说，如果本地和区域的疫情持续稳定，相信在接下来几个月将会有更多女佣能获准入境新加坡。

有紧急护理需求的家庭将继续获优先考虑。人力部也将会继续协助安排有医护人员家庭的女佣入境，让他们能更好地专注于前线工作。

颜晓芳说：“对于没有成功的雇主，他们可以在接下来上网通过申请平台，人力部会定期开放申请名额。”

虽然入境的女佣人数受限，但颜晓芳指出转介女佣的人数保持平稳，转介女佣去年平均月薪为630元，截至今年9月则增至660元。