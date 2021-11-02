酷航往返新加坡和中国郑州航班停飞一个多月

（早报讯）廉价航空公司酷航飞往中国郑州的一架航班有七名乘客确诊冠病，中国民航局下令酷航即日起暂停这条航线的所有航班，直至12月7日。

中国民航局昨天（11月1日）在网站发布公告，宣布向酷航发出熔断指令。根据当局要求，任何航空公司同一航线的航班，一旦入境后核酸检测结果呈阳性的乘客有五个或以上，当局就会向公司发出暂停该航线的熔断指令。

酷航受询时证实，上个月19日从我国飞往郑州的TR116航班上有七名乘客确诊冠病。该航班共有281个座位，当时载有199名乘客。

酷航强调，乘客和员工的健康与安全至关重要，公司正同我国和中国相关机构合作，逐一通知这趟航班的所有乘客。公司也已经要求机组人员和机师密切观察自己的健康情况，下来两周也会暂停所有飞行任务。

中国民航局已下令酷航暂停这条航线的所有航班（TR116和TR117），直至下个月7日。根据酷航网站的行程表，这条航线平均每周有一趟航班，下一趟航班原本定安排在下个星期二（9日）。该局也要求酷航暂停本月10日和17日从我国飞往天津的TR138航班。

酷航为航班停飞所造成的不便道歉。所有受影响的乘客会接到电邮或短信通知，他们可选择100％退款或总值为票价120％、有效期为两年的酷航礼券。