过去三个月 本地发放或卖出8300万支抗原快速测试仪

（早报讯）过去三个月，本地发放或卖出了8300万支快速抗原测试仪。当局将继续与业者合作，在维持供应充足的同时，也确保市面上所售卖的快速抗原测试仪是获得批准的。

陈有明医生（裕廊集选区）和安迪（Saktiandi Supaat，碧山--大巴窑集选区）昨天（11月1日）在国会上询问有关本地抗原快速测试仪的使用量、供应和价钱。

贸工部长颜金勇在书面答复中指出，本地在过去三个月发放或卖出了约8300万支快速抗原测试仪。这包括卫生部免费分发给家庭，企业和接到健康风险警告的个人，以及市面上所售卖的速抗原测试仪。

颜金勇也指出，本地目前有八款抗原快速检测仪获得卫生科学局的授权，人们可在零售商店或网络平台上购买并进行自我检测。另有两款本地制造的抗原快速检测仪则仅供医疗机构和诊所等专业服务机构使用，其中就包括日前被发现违规在市面上售卖的SG Diagnostics抗原快速检测仪。

卫生部长王乙康就此书面回复黄玲玲（宏茂桥集选区）的询问，表示卫生科学局正在调查，并将对相关人员采取执法行动。

根据SG Diagnostics的记录，公司在今年1到9月之间售出了约180万支抗原快速检测仪。这其中包括分发给专业人员和公众的检测仪，具体卖给公众的数量不详。公司已刊登声明，召回这款检测仪。公众可上卫生科学局浏览当局所批准的抗原快速检测仪。

同时，贸工部将继续与零售商、制造商和分销商合作，确保本地抗原快速检测仪的供应和存货充足。颜金勇说，由于检测仪的选择多样化，价格将保持具有竞争力。贸工部目前没有接到业者从售卖检测仪中牟利的通报。