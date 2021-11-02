陈振声：疫情后更多教师寻求辅导 教育部将助减轻教师工作量

（早报讯）冠病疫情加重教师的工作负担和压力，自去年以来向教育部寻求内部辅导的教师人数，从疫情前每年约50人增加至80人。

教育部长陈振声今天在国会回答议员郑德源（先驱区）有关教师面对教学压力的口头询问时指出，疫情导致教师工作量加倍，为此教育部已采取一系列措施减轻学校和教师的负担，包括给与学校更多弹性调整教学策略。

“举例说，原定今年第三学期落实的推行混合式学习模式，中学和初级学院可选择延后至明年实行。”

此外，以往一旦有学校出现确诊冠病病例，教师需要协助展开接触者追踪工作，如今相关程序显著简化，与冠病疫情管理方面的工作量日渐减少。

“我们要感谢教师们，因为过去两年对他们而言，非常艰难。我们是全球少数的国家，让教育体系在最低程度的干扰下，维持学校持续运作和让学生继续学习。”

推行中长期计划 减轻教师工作量

此外，陈振声也说，教育部将通过短期和中长期计划，协助减轻教师工作量，现阶段除了调整教学政策外，教育部也灵活调整上课时间，例如今年除了4天小六会考批改假期外，额外增加1天学校假期。

他强调，教育部时刻保持与教师沟通联系，本地拥有逾5万名教师和50万名学生，教育部会确保不在短期内做出太多改变，以允许学校领导层和教师有时间适应改变。

长期而言，教育部计划善用科技，例如规划更多居家学习课程，虽然短期内可能加重教师负担，特别是他们需要学习新技能，但日后若顺利使用科技教学，教师会有更多时间关注在有需求的学生身上。

“我也希望看到教师有机会休息充电，可提供他们新观点、新技能，将所学带回学校。”

陈振声也强调，除教育部外，支援教师需要家长、学生和整个社会的配合，他希望大家看到教师的付出和贡献，并加强学校和家长支援小组之间的伙伴关系。