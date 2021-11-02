17岁青年涉贩毒被捕后坠楼案后续 内政部探讨扩大“适当成年陪伴者计划”给16岁和17岁嫌犯

（早报讯）内政部在探讨是否扩大协助16岁以下青少年嫌犯助查案程序的“适当成年陪伴者计划”（Appropriate Adult Scheme for Young Suspects，简称AAYS ），将在几个月内宣布是否让16岁和17岁的嫌犯也涵盖其中。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授今天在国会回答多名议员口头询问时说，扩大计划给16岁和17岁的嫌犯“有些困难”，所以当局决定实施现有计划一段时间，再看如何解决这年龄层的困难。

根据资料，内政部于2017年4月开展的“适当成年陪伴者计划”，规定警方与16岁以下青少年嫌犯录口供时，应有适当成人，例如义工陪伴。

费绍尔一次过答复五名议员提出的六个涉及李贾斯廷（Justin Lee，17岁）事件和青少年嫌犯的口头询问。

这些提问包括：青少年如有健康或精神问题，肃毒局如何采取安全措施？家属若怀疑青少年的死与刑事司法系统有关，要如何要求正式调查等。

李贾斯廷于今年2月3日因涉毒被捕，隔天获保在外，6月23日到中央肃毒局总部报到，隔日在贩毒罪名下被控上庭，继续获得保释。

9月16日，他坠楼逝世，尸检报告显示死因与坠楼相关，他的尿液和血液中也被查出含有麦角酸酰二乙胺（LSD）。

上个月1日，李贾斯廷的母亲写信给内政部长兼律政部长尚穆根，称儿子在调查过程中遭受不公对待。

肃毒局上月22日公布内部调查报告，指李贾斯廷接受调查期间受到查案人员专业、合理对待，被拘留期间并未有人对他使用粗暴行为或言语。

费绍尔指出，从2016年至2020年间，有9485名18岁以下者被捕，当中只有16%被控，而公开贩毒的李贾斯廷属于这少数的16%。

他说，当局处理青少年嫌犯时，通常避免将他们的行为视为罪行，而是给予他们第二次机会，协助他们改造，而许多人也成功改造。

李贾斯廷事件 存在许多疑问

针对李贾斯廷事件，费绍尔说，肃毒局尽所能提供李贾斯廷方便，包括让他保释。

他指出，被控贩毒的嫌犯通常不会获得保释，因为他们潜逃的风险很高，但考虑到李贾斯廷的年龄，肃毒局在6月23日给他看罪状后就让他保释，允许他隔天到法庭面控。

费绍尔说，当局也已改变处理纯吸毒者的法律，不再视他们为罪犯，而是专注改变他们的嗜毒习惯。

除了贩毒，李贾斯廷似乎也嗜毒，但如果得到适当援助，相信也可能改变。当法庭裁决后，当局会提供他指导和援助，并让他家人协助他，因为缺乏家人的支援是很难帮忙青少年的。

费绍尔指出，李贾斯廷从被捕和获得保释，待在家中约8个月后，于9月16日坠楼逝世，这期间还发生了什么事，真的不易解说。

费绍尔发出连串问题说，是否是因为他七天后得上庭？他是否与人谈论将面对的案件和其担忧？他是否还面对其他问题？为何他死时血液发现含毒品成分？坠楼前，他是否嗜毒？

“有许多疑问，答案到底是什么？除了推测，真的难说明。”