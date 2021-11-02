涉用本地银行户头接收外国赃款 31岁男子面控

31岁男涉接收外国赃款、洗黑钱以及妨碍司法公正罪名被控。

根据警方文告，警方今年5月接获报案，指一些外国骗案所得的赃款转账到了本地银行户头。

调查显示，一名31岁男子利用不同的银行户头接收外国转账，无照经营付款服务。他接收了25万1000元汇款后，在2至5月间提款约18万9700元。这笔钱相信是一名叫“Balla Tiwari”的人在海外犯罪所得。

男子也被指在5月14至21日期间把9万4500元现金交给一名不相识的人，也被发现持有经别人转账的4万1000元。

另外，调查发现，男子涉嫌删除手机聊天记录，妨碍警方调查，他今天被控上法庭。

根据付款服务法令，无照从事跨国汇款服务一旦罪成，可被判坐牢长达3年，罚款高达12万5000元，或两者兼施。

而根据贩毒和严重罪案（没收利益）法令（Corruption, Drug Trafficking and Serious Crime（Confiscation of Benefits）Act），使用、持有犯罪所得资金者一旦罪成，可被判坐牢长达3年，罚款高达15万元，或两者兼施。

根据刑事法典第204A节条文，妨碍司法公正若罪成，可被判坐牢长达7年，或罚款，或者两者兼施。