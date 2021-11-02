两周两次千万多多 又两幸运儿平分

两周内的第二次千万多多首奖派彩，而且又是由两注平分，这次获得财神爷眷顾的其中一注是通过投注户头以系统7快速法下注，另一注则由iTOTO系统12赢得。

博彩公司在今年9月2日回复流程奖金累积到第四期才发放，两周前的10月18日，当时多多派出千万元首奖奖金后，坊间又兴起下注热潮。

昨天（11月1日）开彩的多多，再次因之前的连续三期没人测中头奖后，流程奖金累积到第四期派发，因此不少多多迷都看好昨晚派出的首奖再次冲破千万元。

果不其然，在多多迷的“冲刺”下，昨晚多多首奖共派出1088万5604元奖金，比两周前的1068万元奖金多出逾20万元。

昨晚开出的中奖号码是7、15、22、24、26、37，额外号码是9，共由两注赢得，每注可分得约544万元。

赢得首奖的幸运儿，其中一注是通过投注户头以系统7快速法下注，若不包含iTOTO系统12的下注，这是自今年1月4日以来，第四次有多多迷通过网上投注户头下注，赢得千万元的首奖奖金，不过他们都并非独赢。

昨晚的另一注赢家则是由系统12赢得，共有21注平分这544万元奖金，每注可分到约26万元，当中有两注是通过投注户头下注。

由于疫情期间的多多流程奖金规则一变再变，一度改成两期就发放流程奖金，后来又调整成三期和四期，昨天则是今年以来第七次首奖派彩突破千万元奖金。