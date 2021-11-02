吵架后被赶出门 酒醉男拿菜刀追赶继父

与继父吵架被赶出门，男子酒后回家拿菜刀，说要打继父一顿，母亲报警。男子认罪后被判坐牢两个月又3周，罚款1500元。

被告黄伟祥（31岁，译音）面对触犯防止骚扰法令以及拥有攻击性武器的控状。

案情显示，被告与60岁继父以及58岁的母亲住在北部一带的组屋。

今年2月27日下午1时半，被告睡觉时，听见继父和母亲在客厅吵架，于是上前劝架，接着与继父起口角。

被告气得回房里将一瓶香水和手机摔在地上，最后被继父和母亲赶走。

被告下午2点找朋友喝闷酒，一人喝掉了三四个啤酒塔（Beer Tower）。

到了凌晨1时，被告打电话给母亲，叫对方开车载他回家。被告上车后，向母亲发牢骚，指继父亏待母亲。被告还脱口说了一句：“他（继父）最好不要在家。”母亲感到担心，急忙打电话叫继父不要帮被告开门。

被告在住家外不断敲门，继父担心吵醒邻居，于是开门后往停车场方向逃。被告则到厨房拿了一把菜刀，准备找继父算账。

单位内的一名房客见被告拿菜刀出门，立即打电话通知被告的母亲。房客与被告母亲在停车场找到被告，被告一直念着要打继父，母亲劝不了他，最后报警。

警方逮捕被告后，进行酒测验出他每100毫升血液含有236毫克酒精，比法定80毫克高。