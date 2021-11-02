亚太股市周二多数下跌 海指逆流再涨0.4％

（早报讯）市场关注央行政策决定及中国疫情之际，多数亚太股市今天（11月2日星期二）下跌，反映新加坡蓝筹股走势的海峡时报指数上涨13.32点或0.41％，闭市报3232.37点，主要因本地银行股上涨。

悉尼股市跌0.59％，因澳大利亚央行放弃超低债券收益率目标，为提早加息打开大门。东京股市因投资者卖出套利而下跌0.43％，市场等待美国联邦储备局周三的政策决定。首尔股市创三周来最大单日涨幅——1.16％，因晶片大厂股价表现强劲。

中国沪深300指数跌1％，因市场关注疫情影响，北京的一些学校已停课。香港跌0.22％，因金融和房地产股受压。

整体本地股市今天交易量18亿9000万股，交易总值12亿元。上升股206只，下跌股275只。

辉立期货投资分析师周峻贤接受《联合早报》访问时表示：“海指继续攀高但随着它靠近4月底创下的在3237点左右的2021年高位，它接下来数周可能面对一些迟滞或谨慎情绪。这个价位因此继续受关注，以确定海指是否能进一步上升。”

“所有三家本地银行（共占海指40％权重）的股价都上涨，为海指贡献更多动力。同样的，首尔股市的KOSPI综合指数今天因为三星股价上涨而上扬，三星占该指数将近20％权重。”

他指出，亚洲股市似乎已从10月初以来的抛售中见底回升，海指重新取得比其他股指（包括日经指数、KOSPI、沪深300、恒生指数）更好的表现。

本地三家银行将在本周发布它们的第三季业绩。CMC市场分析师王绥勤指出，分析师一般相当看好银行的业绩表现，预料大华银行第三季净收入同比将扬升47.1％至9亿8240万元，星展集团控股的净收入将扬升21.4％至15亿7000万元，而华侨银行的净收入则将同比微跌0.45％至10亿2000万元。

三只银行股今天皆上涨，大华银行涨1.94％至27.39元，星展集团控股涨0.72％至32.10元，华侨银行涨0.08％至11.96元。

扬子江船业（Yangzijiang）今天股价猛跌5.00％至1.33元，交易量高达7830万股，总值超过1亿元，全场交易总值屈居第二。它昨日闭市后发布截至9月底的第三季业务报告。由于造船业务面对成本上涨压力及投资组合规模缩小，集团第三季毛利同比下挫20.8％至10亿元人民币（2亿1090万新元），毛利率下滑13个百分点至22.4％。

九天化工集团（Jiutian Chemical）和胜科海事（Sembcorp Marine）是今天位列活跃股龙虎榜前三甲。九天化工集团今天股价大跌6.90％至8.1分，交易量达9686万股。它昨晚透露，掌控股东中国河南安阳化学工业集团（Anyang Chemical Industry Group）正在进行资产与债务重组。集团的业务继续运作顺畅，不受安阳重组的影响。不过，安阳重组可能造成九天化工集团蒙受资产减损，因九天化工借给联号公司Anyang Jiujiu Chemical Technology Co., Ltd的1亿4500万人民币，是由安阳提供担保。董事会将评估情况以决定减损的需要和数额。

胜科海事股价持平于7.9分，交易量达7157万股。它昨晚透露淡马锡控股（Temasek Holdings）已经掌控胜科海事（Sembcorp Marine）的50.59％股权，以每股8分收购它尚未持有的胜科海事股权的强制性有条件现金收购献议，已经转为无条件收购献议。

大东方控股（Great Eastern Holdings）今天股价跌1.28％至21.63元。它今早发布第三季和首九月业绩。由于金融市场状况欠佳，今年第三季净利同比下挫26％至2亿1330万元。保险业务营运盈利则增加46％，报2亿4870万元。

报业控股（SPH）和报业控股房地产投资信托（SPH REIT）今天股价一涨一跌，报业控股涨0.47％至2.13元，报业控股房地产投资信托跌0.96％至1.03元。新财团Cuscaden Peak昨晚发文告澄清，如果连带收购报业控股房地产投资信托，将全部以现金收购，但每单位收购价不会超过0.964元。