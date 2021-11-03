优包裹获纳峰科技创办人史旭博士投资200万元

（早报讯）智能送货平台优包裹（uParcel）获得富豪及科技企业家史旭博士200万元投资。

优包裹今早发布消息说，它“A轮前”（Pre-Series A）的集资，已取得史旭博士投资200万元。

在这之前，这家以新加坡为总部基地的科技起步公司，一直是靠创办人和家人的资金拓展业务，并且借助人工智能科技推动，迅速崛起为本地企业新星、新加坡最大的“同天送货”平台。

史旭博士是我国挂牌公司纳峰科技（Nanofilm Technologies）创办人、集团执行主席。他今年以18亿美元（约24亿新元）的身价，首次登上《福布斯亚洲》（Forbes Asia）“新加坡50大富豪榜”，排名第24。

优包裹文告透露，它在2021年业务大幅增长，营收倍增而且集团整体盈利。它将把所筹得的资金用于加速扩充区域业务，并继续扩大其平台，进入毗邻产品。它也将把资金用于与新加坡的大学合作深化研究大数据和人工智能，以开发可扩展的送货基础设施和方案。

优包裹联合创办人兼业务总裁黄炜良说：“优包裹的人工智能驱动的送货平台使从肉类到药品的必需品能在几小时内送到，鉴于客户需求的变化，这在冠病大流行期间和之后是至关重要的。我们可以有效地将送货分组，并将它与我们广泛的送货伙伴网络相匹配，以最大限度地提高生产力。同时，我们提供通过我们的平台送货赚取额外收入的渠道，为社区作出贡献。我们很荣幸有史博士作为我们的投资者和顾问。他是新加坡深层技术发展的先驱者之一，他的投资是对优包裹的技术和价值主张的潜力，作出强力的信任投票。”

史旭博士说：“优包裹的人工智能物流科技在日益数码化的世界中有着广泛的应用，并作为电商和消费者之间的桥梁。送货过程中产生大量的数据和经验，可以用来建立高度可扩展的互辅产品。”