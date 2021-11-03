华侨银行第三季净利同比增19％至12.2亿元

（早报讯）业务增长表现坚韧，加上信贷前景持续改善和准备金减少，华侨银行（OCBC）第三季净利同比增长19％至12亿2000万元。

华侨银行今天（11月3日）开市前，发布截至今年9月底的第三季和首九个月业绩。

集团第三季的总收入增长至25亿6000万元，比去年同期增加1％。其中净利息收入增长3％，平均贷款量增加4％，但部分因净利息收益率（NIM）减少2个基点而被抵消。

非利息收入略减2％至10亿9900万元，其中净收费和佣金收入增长14％至5亿6900万元，财富管理收入为8亿9700万元。

净交易收入由去年同期的2亿5500万元，大幅减少至8300万元，大部分是因为大东方控股投资组合未实现的按市值计价（mark-to-market）损失所致。

集团在第三季的总准备金为1亿6300万元，同比减少54％。

集团首九个月净利同比增加58％至38亿8000万元，总收入增加5％至80亿5000万元。

在过去四个季度，集团的不良贷款比率（NPL）都维持在1.5％。

华侨银行集团行政总裁黄碧娟在业绩文告中说，尽管遇到德尔塔病毒带来的挑战，集团第三季业绩表现坚韧。“本季度，我们的银行业务、财富管理和保险业务的持续增长，这体现在贷款、新的资金净额、费用和保险销售的增长上。”

她对长期前景保持乐观，但也会小心留意因冠病疫情带来的短期风险。