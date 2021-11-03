周三开盘可关注的股票

（早报讯）美国三大股指周二继续攀高，均创盘中历史新高。道指涨130.94点，或0.36%，报36044.78点；纳指涨4.37点，或0.03%，报15600.28点；标普500指数涨12.86点，或0.28%，报4626.53点。
新加坡海峡时报指数昨日涨13.32点或0.41％，闭市报3232.37点。
以下是今日开盘可关注的股票。
- 凯德投资（CapitaLand Investment）发布第三季业务报告，截至9月底基金管理规模（FUM）今年来增长9%至843亿元。住宿业务的每间可出租单位收入（RevPAU）同比上扬33%，入住率约60%，同比增加10个百分点。共有5300个单位投入运作，并签下了9800个单位的合约。凯德投资也宣布在日本和韩国设立了两个私募基金，以扩大基金管理规模至6亿8800万元。
- 华侨银行（OCBC）截至9月底第三季净利上扬19%至12亿2400万元，环比则上升5%。净利息收入同比增长3%至14亿6100万元，非利息收入下滑2%至10亿9900万元，准备金大减54%至1亿6300万元。不良贷款比率维持在1.5%。
- 大华银行（UOB）截至9月底第三季净利同比大增57%至10亿5000万元，环比上扬4%。净利息收入同比增长9%至14亿7400万元，净收费收入涨15%至5亿1400万元，其他收入下滑5%至2亿7200万元，准备金大减66%至4亿7700万元。银行的不良贷款比率维持在1.5%。
- 新邮政（Singpost）截至9月底半年净利增长13.3%至3740万元，营收起3.3%至7亿3139万元，派发每股0.5分股息。国内邮政和包裹、物流和房地产领域带动上半年营收，但国际邮政和包裹营收有所下滑。
- 宏利美国房地产投资信托（Manulife US REIT）发布第三季业务报告，租用率维持在90.9%，取得1.3%的租金调升率，加权平均租约5.7年。
- Japan Foods截至9月底半年亏损160万元，去年同期净利30万元，营收涨14.5%至2120万元，派发每股0.5分股息。集团表示，清真品牌Tokyo Shokudo已经开了六家餐馆，带来了320万元的营收。由于政府津贴和业主租金回扣减少，集团的盈利受到冲击。
- 和美置地（Ho Bee Land）以1亿4200万澳元（1亿4200万新元）收购澳大利亚墨尔本的一幅住宅地段，面积68.52公顷，距离中央商业区22公里，预计可建造1150个住宅单位。