周三开盘可关注的股票

（早报讯）美国三大股指周二继续攀高，均创盘中历史新高。道指涨130.94点，或0.36%，报36044.78点；纳指涨4.37点，或0.03%，报15600.28点；标普500指数涨12.86点，或0.28%，报4626.53点。

新加坡海峡时报指数昨日涨13.32点或0.41％，闭市报3232.37点。

以下是今日开盘可关注的股票。