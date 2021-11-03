三年多来 超过300名脚踏车骑士违例在快速公路骑车

（早报讯）2018年1月至今年9月，超过300名脚踏车骑士在快速公路和隧道违例骑车，当局也发现545起未戴头盔骑车的案例。

交通部长易华仁昨天书面答复议员陈有明（裕廊集选区）和朱倍庆（淡滨尼集选区）的询问时透露违例骑车的情况。

他指出，脚踏车骑士在公路骑行时须遵守条例，包括戴头盔、并尽量靠左，除非是要换车道。条例涵盖所有公路，包括巴士车道。

2018年1月至今年9月，交通警察发现545起没戴头盔骑车的案例。至于没有靠左、在无需换道的情况下靠右骑行的违例事件过去四年介于两起至12起。2017年有八起，2018年有12起，之后；两年分别有三起和两起。今年首九个月则有两起。

为了安全，快速公路和隧道也禁止骑车。2018年1月至今年9月，陆路交通管理局共发现300多名骑士违例骑车，违例者已被开罚单等。

易华仁指出，多数骑士遵守交通规则。政府与利益相关者合作来宣导安全骑车，包括推出安全骑车行为的指南等。全岛超过50个快速公路与隧道入口也有告示，提醒骑士勿在快速公路与隧道骑车。

陆交局和交警也加强执法行动。从明年1月起，闯红灯、在快速公路和隧道骑车等违反交通条例的脚踏车骑士，罚款金额从目前的75元增至150元。

导致他人受伤的严重事故，违例者不论是骑士或驾车人士，都可被控上法庭，面对监禁和更高罚款额的刑罚。