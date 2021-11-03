15家娱乐场所因无执照经营等违例 183人接受调查

（早报讯）警方稽查70家娱乐与夜间场所，183人因涉及非法聚会、无执照经营卡拉OK和售酒等活动，接受当局调查。

警方今天（11月3日）发文告说，在9月13日至10月23日展开的执法行动中，发现15家娱乐与夜间场所触犯公共娱乐、酒类控制法令以及冠病19条例等，其中有业者无执照经营卡拉OK生意。

上个月2日，警方突击这家位于赛阿威路（Syed Alwi Road）的店屋，发现九名年龄介于18岁至33岁的男女在店内。店内设有几个卡拉Ok厢房，执法人员在厢房内发现酒类品，相信是提供给顾客的。当局起获厢房的卡拉Ok器材与酒品，并逮捕其中一名21岁男子。

这名男子相信是“无照卡拉OK”的经营者，也涉嫌其他案例，并持有受管制毒品与吸毒器具。与这名嫌犯同处的一对男女（分别18岁和21岁）也因涉及毒品类罪行被逮捕。其余顾客因涉嫌触犯安全距离条例，在接受警方调查。

上个月4日，有人通报巴耶利峇路上段的工业大楼单位进行多人聚会，警方到场后发现一名28岁男子与同党涉嫌非法经营娱乐活动。13名介于21岁至51岁的男女在玩扑克牌和桌球。单位内有装置卡拉OK器材、电玩游戏等的厢房。

在场的15人被逮捕，另有一名25岁男子因涉及无照经营公共娱乐生意，正接受警方调查。

在警方文告例举的另一起案件中，涉案的“无照卡拉OK”位于太戈尔巷（Tagore Lane）的工业大楼单位。警方上个月23日接到报案，到场发现55名介于18岁至45岁的男女在单位内。现场有卡拉OK器材与酒类品。

两名分别31岁和35岁的男子涉嫌非法经营娱乐与售酒活动被逮捕。55名顾客因触犯安全距离条例，在接受调查。

警方提醒公众，无执照售酒并经营公共娱乐活动是犯法的，可被罚款，罚款额最多两万元。违反安全距离条例的公众也可面对最长六个月的监禁，或罚款最多1万元，或两者兼施。警方将继续展开稽查行动，并吁请商家和公众遵守安全管理措施。