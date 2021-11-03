国会议长陈川仁提名唐振辉和拉哈尤加入国会特权委员会

（早报讯）国会议长陈川仁提名文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉和卫生部兼通讯及新闻部政务次长拉哈尤加入国会特权委员会，审查盛港集选区议员辣玉莎在国会说谎的事件。

陈川仁今天（11月3日）在国会做出上述宣布。

辣玉莎星期一公开承认在国会说谎，事件将交由国会特权委员会处理。

国会特权委员会共由八人组成。国会议长陈川仁为主席，成员包括永续发展与环境部长傅海燕、总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮、国家发展部长李智陞、社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高、内政部长兼律政部长尚穆根、蔡厝港集选区议员黄文鸿，以及工人党后港区议员陈立峰。

由于也是国会领袖的英兰妮是投诉人，她前天向陈川仁申请回避参与调查。尚穆根主管的内政部也牵涉其中，因此她也代当天因故缺席国会的尚穆根申请不参与此次审查。唐振辉和拉哈尤会取代英兰妮和尚穆根，参与审查工作。

辣玉莎今年8月3日在国会辩论有关赋权女性的休会动议时称，她三年前陪同一名25岁性侵受害者到警局报案，受害人因警员评论她的穿着和喝酒的事，哭着离开警局。

由于辣玉莎所言涉及警员的专业性，她当日和10月4日，在国会上分别回答内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明，以及内政部兼律政部长尚穆根的询问时，坚称所言属实。

她前天在国会上承认说谎，说自己并没有陪同受害者报案，而是通过一个女性性侵受害者互助小组听闻这件事。

工人党也将组纪律委员会调查辣玉莎在国会上说谎一事。纪律委员会成员包括党秘书长毕丹星、主席林瑞莲和副主席费沙。纪律委员会的调查将不受国会特权委员会的裁决影响。