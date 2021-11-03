阿叔无牌开诊所 非法打广告遭举报

（早报讯）65岁阿叔无牌开诊所，还找人设立网站非法打广告称可以“用中医治疗癌症”，结果遭人举报。阿叔今早（11月3日）求情称冠病暴发后没有病患上门，他如今从诊所董事改当兼职重型车辆司机。

被告黄延锡（译音）面对一项抵触私立医院和诊疗所法令和一项抵触药物广告与销售法令的控状。他今早承认其中一项，余项交由法官下判时一并考虑后，被判罚款800元。

根据案情，被告在2015年2月1日注册一家“Mount E Medical Specialist Centre”诊所，而他是该诊所的董事，后来也把诊所改名为“PRC Medical Specialist Centre”。不过，被告实际上并未取得合法准证开设诊所。

2019年1月24日，被告找上一名中国籍的网站设计师，让后者帮忙设立一个网站，并打广告称他的诊所可以用中医治疗癌症，病患无需化疗。

该网站还特别列出诊所可治疗的癌症类别，包括淋巴癌、脑瘤、乳癌、结肠直肠癌、肺癌和胃癌等。

一名52岁女子同天在网上浏览到上述网站，而刚好她患有肺癌的老母亲不太愿意接受化疗，她决定隔天带老母亲上门看诊。

另一名男子同年3月5日发现该网站后，怀疑网站违反相关条例，发电邮向卫生部举报，进而揭发被告罪行。

略驼背的被告今早出庭时，走路缓慢。没有代表律师的他求情时说，由于网上打广告花费高，他很早之前就已经停止打广告，而冠病暴发后没有病患上门，他如今兼职当重型车辆司机。