马国叔来新企图杀女案：控方指被告手法凶残 求监至少16年

（早报讯）越堤来狮城企图杀女，控方指马国阿叔预谋多月，已计划好事后自尽，并准备好揭露子女不孝的“遗书”，甚至在干案后带着刀“追杀”大儿子。控方指他手法凶残，要求法官判他坐牢至少16年。

《联合晚报》昨日报道，现年65岁的马来西亚籍男子苏亚三，因以为大女儿苏雪莲（42岁）主张卖房，害他无家可归。当被同居女友赶出家门后，他气得越堤来新加坡刺杀大女儿。

这起血案发生在2020年1月17日清晨5时05分，地点是马西岭巷第15座组屋旁的巴士站。

被告昨日（11月2日）承认企图谋杀罪，并同意将持危险武器的罪名交由法官下判时一并考量。

控方为判刑陈词时说，被告显然是预谋干案，谋划多个月，还准备了字条留下遗言。

控方也指被告手法凶残，发现大女儿没死，还再次攻击她。

根据医药报告，苏雪莲的伤势严重，可危及性命。虽然苏雪莲如今已康复，但根据她的身心创伤报告，她事后都避开案发地点，在巴士站等厂车时也不敢坐下，认为站着比较容易逃跑。

此外，被告在干案后继续留在新加坡“追杀”大儿子苏志胜，最终在儿子工作的车厂附近遭警方逮捕。他被捕时还被搜出刺伤女儿的刀子。对此，辩方反驳指这说法并非记录在案情中的内容。

综合以上所述，控方要求法官判被告监刑，刑期介于16年到18年之间。（人名译音）