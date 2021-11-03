自然步道、美食中心、山顶观星…… 改造樟宜尾赛果出炉

（早报讯）将樟宜尾打造为历史古迹与休闲好去处，要具备自然、历史和娱乐等元素，为其赋予独特定位。“魅力樟宜”中的精彩提案包括自然步道、美食中心、山顶观星台以及老少咸宜的主题休闲区。

自4月开跑的“魅力樟宜”创意比赛由土地管理局和市区重建局合办，广邀民众针对“樟宜尾概念总体计划”和“改造旧樟宜医院”提出点子。两则项目各分为公开组与大专组，每组设三奖，“樟宜尾概念总体计划”公开组更增设推荐奖。

“樟宜尾概念总体计划”的获奖计划体现了敏感度与包容性，充分运用樟宜尾的建筑遗产和休闲潜能。公开组首奖“自然和培育”计划设立沿雨林和海岸景观而生的创意与美食中心，推出新的社区空间，并扩大新加坡的步道和绿地网络。

大专组首奖“捉迷藏”则结合自然和历史文化，除了高架步道连接森林和红树林等自然景观，更计划建设旅馆、博物馆、休闲中心、表演剧场等设施，希望让访客远离城市喧嚣，同时又可发掘新加坡的历史宝藏。

“改造旧樟宜医院”公开组首奖为“升空”，从其历史背景和山地地形发挥巧思，以航空、自然和观星为主题，提供适合一家大小参与的学习体验。

大专组“樟宜翠绿山庄”则提倡保留但翻新现有建筑，同时新增木屋别墅、自然主题咖啡馆和树木栈道等元素。该提案从医疗健康转向自然植物，强调历史悠久的旧樟宜医院具有治愈和复原的特点，推广心理健康生活形态。