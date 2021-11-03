尽管受疫情影响 过去两年本地企业总数增加

（早报讯）尽管受到疫情影响，但是过去两年平均每月有约3840家公司注销，与2017年至2019年间的数据相似。平均每月也有5000多家新公司注册，因此本地企业总数在过去两年有所增加。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲今午在国会答复惹兰勿刹集选区议员文礼佳博士的提问时分享上述数据。她指出，政府在过去两年投入大量资源协助企业应对疫情的直接影响，以及帮助企业为后冠病时期的复苏做好准备，继续加强新加坡作为商业中心的地位。

其中，政府加强实际和数码的连通性，例如通过接种者旅游走廊（VTL），逐步和谨慎地向更多国家重新开放边境。政府也通过与国家建立数码经济协定(DEA)网络，扩展新加坡的数码连通性。

她说：“政府也支持企业抓住绿色发展等新兴机会。在今年宣布的2030年新加坡绿色计划，政府将协助企业和劳动力利用可持续发展作为竞争优势，为绿色经济开发创新解决方案，包括碳交易和相关服务、低碳解决方案、绿色金融和绿色基础设施。”

未来经济委员会也正在更新行业转型地图(ITM)，应对疫情带来的加速变化。对于23个ITM的行业，劳资政合作伙伴正在更新行业战略以抓住新机遇，通过数码化、创新、国际化、技能提升和重新设计工作来提高工人的生产力和薪金。