疫情期间8%的旅行社停止营业 但酒店和导游数量保持稳定

（早报讯）自2020年1月以来，一些旅行业相关的企业结束营业，其中旅行社受到的影响比较大，但新进企业的数量也保持稳定。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉今午在国会指出，虽然期间有13家酒店停止运营，但目前注册酒店数量保持在约420家。

他说：“在此期间也有176名导游选择不更新执照，但是持执照的导游总数仍约为2900人。”

不过，旅行社受到的影响比较大，自2020年1月有157家旅行社停止运营，占所有持执照旅行社的8%，但也有约30家新旅业者入场。

零售业方面，虽然去年1月至今年9月有8600家零售企业结束营业，同2018年至2019年同期增加了330家。但新的零售企业也有1万5570家，因此同期零售企业净增6970家。

陈圣辉也指出，从去年1月至今年10月20日，旅游业有4373名员工被裁退，当中58%为本地人。在“新心相连”就业和技能培训计划下，其中67%的被裁退员工在六个月内找到新工作。

在2020年，也有1180名零售业员工被裁退，零售业平均每1000名员工当中就有16.9人被裁退，但其中56%在六个月成功转行。

另外有约250名导游再疫情期间担任安全距离大使，并在“重新探索新加坡”消费券计划下获得工作计划。

陈圣辉指出，政府在雇佣补贴计划（Job Support Scheme，简称JSS）下为旅游也提供最高的津贴，加上其他的援助措施，有助于缓解冠病疫情对该行业的影响。

“重新探索新加坡”消费券计划等举措也鼓励新加坡人在探索城市，通过提高需求来支持本地旅游业。

贸工部也正在帮助零售和旅游行业的企业转型升级，例如加入电子商务平台和提升生产力，以便企业在旅游恢复时更好地抓住机会。