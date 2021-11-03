政府多管齐下协助民众减轻生活费压力

（早报讯）政府透过四大措施，多管齐下协助民众减轻生活费高涨压力。这些举措是：允许新币升值、协助企业减少经商成本、持续关注低收入家庭，以及确保食物入口多元化以稳定物价。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉今天回答议员连荣华（武吉班让区）有关通货膨胀口头询问时指出，新币走强将有助于缓解输入性通胀和缓和国内成本，以确保物价保持稳定。

金融管理局上个月宣布收紧货币政策，以应对物价上涨，并将今年整体通胀率预测，从原本的介于1％至2％，调至约2％；明年通膨预测则介于1.5%至2.5%。

陈圣辉说，虽然物价上涨，但本地今年经济预测可取得6％至7％的增长，主要源自制造业、金融保险业和通讯科技业的强劲复苏。

他强调，政府将继续协助企业减少经商成本，如提供租金减免以帮助企业应对租金成本。

“此外，一系列政策加薪补贴计划、雇佣补贴计划和招聘奖励计划等，也减轻企业人力成本。”

另一方面，为了应付全球物价上涨，政府也确保食物进口来源多元，确保本地物价维持竞争力。

他说，政府密切监督通膨率和生活费问题，必要时会再调整政策，正视民众所关注的问题。

“我们会继续关注低收入家庭，并通过社区关怀、永久性消费税补助券等计划，提供基本生活开销援助。因冠病疫情失业或收入减少者，也可以申请冠病疫情复苏补贴。”