各项涵盖政府非支出目的借贷的法令整合为单一法令

（早报讯）与政府为特定非支出（non-spending）目的进行借贷有关的各项法令将整合为单一法令，重新命名为政府证券（债务市场和投资）法令（Government Securities (Debt Market and Investment) Act），而借贷顶限也合并为1.065万亿元的单一顶限。

这是为了把这类借贷，同今年5月通过的国家重大建设借贷法令（Significant Infrastructure Government Loan Act，简称SINGA）区别开来，以清楚展现政府的借贷情况。

涵盖这项更动的“政府贷款（杂项修订）法案，”今天下午在国会三读通过。这项修订主要在于行政方面，借贷条款的内容和整体借贷顶限没有更动。

财政部长黄循财在国会辩论这项法案时说：“接下来，政府将依靠更名后的政府证券法令进行特定的非支出目的借款，以及依靠SINGA为国家重大基础设施的支出进行借款。”

我国目前可根据国库券法令（Local Treasury Bills Act，简称LTBA）和政府证券法令（Government Securities Act，简称GSA），进行定非支出目的借贷。

LTBA允许政府发行国库券，发展国内短期债务市场，以银河市场对短期政府债务证券的需求。

至于GSA则允许政府发行长期证券例如新加坡政府证券（Singapore Government Securities，简称SGS），以发展国内债务市场和迎合公积金（CPF）的投资需求。

政府贷款（杂项修订）法案把LTBA纳入GSA，同时取消其他法令当中不再需要的借贷条款，尤其是外来贷款法（External Loans Act）、国库存款收入法令（Treasury Deposit Receipts Act），以及发展投资基金法令（Developmental Investment Fund Act）。

黄循财说，在这些法案下没有未偿还的借款。有了SINGA和重新命名的GSA，政府预计不再需要根据这些法令来借款。