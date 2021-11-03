公交车资12月26日起调高2.2% 成人车资起3至4分 逾半数国人车资起1分

（早报讯）地铁和公共巴士车资在冻结一年后，将从今年12月26日起调高2.2%，以车资卡或银行卡付费的成人车资每趟上调3至4分，年长者、学生、低收入员工及残障者的优惠车资则调高1分。

公共交通理事会今天（11月3日）召开记者会宣布已完成常年车资检讨工作，决定批准整体车资调高2.2%，以舒缓日益上涨的公交服务营运成本压力，但与此同时也继续照顾弱势群体的利益。

以车资卡或银行卡付费的成人车资涨幅将视车程距离而定，少过14.2公里的车资起3分，例如从盛港搭车到莱佛士坊，约75%的这类车程每趟车资将起3分；超过14. 2公里的车资则起4分，例如从巴西立到文礼。

另外，有约200万名乘客或超过一半的国人的车资将调高1分，包括乐龄人士、学生、低收入员工及残障者。

优惠月票价格，以及以现金付费的巴士车资和地铁单程车资维持不变。

计算车资调整幅度时不全包含NCF 否则车资可上调最多6角

为舒缓冠病疫情和经济衰退对乘客带来的冲击，公交理事会去年决定不调高车资，并且对车资调整方程式里的公交网容量因素（Network Capacity Factor，简称NCF），展开中期检讨，以决定是否把该因素局部或完全不包括在今年的车资检讨中。

NCF把公交承载量及乘客使用量考虑在内，若前者高于后者，就会推高车资可允许调整的顶限。

理事会指出，在检讨今年的车资时，其中一个主要考量是去年的公交乘客量大幅度下降，甚至一度低至疫情前25%的水平。因此，理事会在计算车资调整顶限时，决定不把NCF完全计算在内，只是使用了去年1月的数据，其余11个月份的NCF则排除在外，否则NCF将达50%，意味车资可调高最多6角钱。

由于去年能源价格下降超过30%，根据车资调整方程式，今年车资原本应该最多下调2.2%，但扣除了去年还未用到的4. 4%涨幅，车资最多可调高2.2%。

陆交局和业者车资收入每年将增加约3420万元

车资整体调高2.2%，意味车资收入每年将增加约3420万元，其中陆路交通管理局收取的巴士车资收入及地铁汤申—东海岸线的车资收入将增加1960万元，将用于减低营运津贴；SMRT地铁和新捷运常年车资收入则分别增加1000万元和46 0万元。

但与此同时，公交理事会也规定SMRT和新捷运，分别贡献200万元和23万元给公共交通基金，占业者预期车资收入增加的20%和5%。