政府发放60万张公交辅助券 助更多家庭应对车资上涨

（早报讯）为了协助舒缓车资上涨对低收入家庭的影响，政府将发放60万张、各值30元的公共交通辅助券，同时放宽申请条件，让更多家庭受益。

公共交通理事会今午（11月3日）召开记者会，宣布从12月26日起上调车资。其中，以车资卡或银行卡付费的成人车资每趟上调3至4分。

冠病疫情加重了不少家庭的经济负担，再加上车资年底上调，政府因此决定发放60万张公交辅助券。根据交通部和人民协会今午发的联合文告，这是政府至今发放的最大数量的辅助券。

每张辅助券价值30元，可用来购买月票或为车卡添值。

此外，政府也修订了申请辅助券的条件，将每月人均家庭收入顶限从原本的不超过1200元提高至1600元。

辅助券将分阶段发放

公众往年须到民众俱乐部或联络所提交申请。不过考虑到现有安全措施，今年的辅助券将分阶段发放。

在第一阶段下，两年前申请到辅助券的家庭，今年会自动获得辅助券。他们会在年底前收到通知信。

其余符合条件的家庭则可从明年初起上网申请。想亲自到场申请或需要额外援助的公众，可选择到民众俱乐部或联络所提交申请，符合条件但不懂得如何申请的公众也能寻求援助。

公众可在今年12月28日至后年3月31日这段期间领取辅助券。当局会在日后提供更多详情。