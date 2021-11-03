美央行决策前亚股下跌 海指周三回跌0.4％

（早报讯）美国央行政策决定出炉之前，亚太主要股市今天（11月3日星期三）在谨慎等待中多数下跌，新加坡股市的海峡时报指数也回跌12.68点或0.39％，闭市报3219.69点。

在新加坡闭市时，美国三大股指的期货微幅涨跌。早前闭的悉尼股市上涨0.87％，但首尔、上海、深圳及香港股市分别下跌1.25％、0.20％、0.06％以及0.30％。东京今天休市。分析师指出，市场广泛预期美国联邦储备局将宣布减少每月购债力度。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时表示，美国隔夜股市因企业盈利良好而收高，但海指和其他区域市场因为担心通货膨胀、利率上升以及美国联邦储备局逐渐削减量化宽松力度的计划而涨跌不一。

新加坡凯基证券（KGI）产品与研究部主任黄感恩受访时说：“在美国联邦储备局（本地时间今晚）发布公开市场委员会会议摘要和文告之前，整体股市情绪谨慎。该会议摘要和文告料将提及接下来逐渐减少量化宽松力度的计划，以及显示比预期更早的加息，这将冲击新兴市场。”

分析师认为，联储局的政策改变将影响全球金融市场，因为这将促使资本流入以美元计价的资产。

黄感恩说：“在本地，大华银行（UOB）和华侨银行（OCBC）发布良好的第三季业绩之后，市场出现一些获利卖出活动。今天上涨的主要是与房地产相关的股票，例如房地产投资信托，因为美国十年公债收益率已从最近的高峰回降。”

整体本地股市交易量减至15亿9000万股，交易总值微增至12亿3000万元。上升股199只，下跌股246只。海指成份股多数下跌，怡和控股（Jardine Matheson）、华侨银行以及大华银行的股价下跌，给予海指最大的压力。怡和控股今天股价跌3.35％至57.64美元。

华侨银行今天股价跌0.75％至11.87元。它今早开盘前发布第三季业绩，截至9月底第三季净利上扬19％至12亿2400万元，环比则上升5％。净利息收入同比增长3％至14亿6100万元，非利息收入下滑2％至10亿9900万元，准备金大减54％至1亿6300万元。不良贷款比率维持在1.5％。

大华银行今天股价跌0.69％至27.20元。它今早开盘前发布第三季业绩，截至9月底第三季净利同比大增57％至10亿5000万元，环比上扬4％。净利息收入同比增长9％至14亿7400万元，净收费收入涨15％至5亿1400万元，其他收入下滑5％至2亿7200万元，准备金大减66％至4亿7700万元。银行的不良贷款比率维持在1.5％。

凯德投资（CapitaLand Investment）今天股价涨0.29％至3.44元。集团今天开盘前发布第三季业务报告，截至9月底基金管理规模（FUM）今年来增长9％至843亿元。住宿业务的每间可出租单位收入（RevPAU）同比上扬33％，入住率约60％，同比增加10个百分点。共有5300个单位投入运作，并签下了9800个单位的合约。凯德投资也宣布在日本和韩国设立了两个私募基金，以扩大基金管理规模至6亿8800万元。

新邮政（Singpost）今天股价涨0.76％至0.665元。它今早开盘前发布半年业绩，集团截至9月底半年净利增长13.3%至3740万元，营收起3.3%至7亿3139万元，派发每股0.5分股息。国内邮政和包裹、物流和房地产领域带动上半年营收，但国际邮政和包裹营收有所下滑。

莱佛士教育（Raffles Education）今天股价跌1.45％至6.8分。它今早开盘前透露，它的马来西亚独资子公司Raffles K12 Sdn Bhd，正在当地亚洲国际仲裁中心与Pembinaan Mitrajaya Sdn Bhd（简称Mitrajaya）互相向对方展开仲裁程序。

莱佛士教育指出，有关仲裁程序涉及Mitrajaya作为Raffles American School的承包商，提供没依循要求和有缺陷和/或没完成的工程。Raffles K12索赔约8930万令吉。Mitrajaya则索赔6491万令吉。根据当地律师意见，莱佛士教育和Raffles K12有合理可能在仲裁程序取得成功。公司打算采取所有必要步骤寻求赔偿。这对集团的财务情况不会有重大不利影响，对集团和公司继续经营下去的能力不会构成重大不确定性。

宏利美国房地产投资信托（Manulife US REIT）今天股价跌2.80％至0.695美元。信托今早开盘前发布第三季业务报告，其租用率维持在90.9％（第三季之后升至91.6％），新租约占该季出租楼面的32.3％（比上半年的3.3％高出将近9倍），租金调升率达1.3％，加权平均租约5.7年。

和美置地（Ho Bee Land）今天股价涨2.84％至2.90元。它今早开盘前透露，以1亿4200万澳元（1亿4200万新元）收购澳大利亚墨尔本的一幅住宅地段，面积68.52公顷，距离中央商业区22公里，预计可建造1150个住宅单位。