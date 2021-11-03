去年涉及重型车辆的车祸 从2019年的690起减少近四成至426起

（早报讯）冠病疫情导致车流量减少，车祸数目也随之下跌。去年涉及重型车辆的车祸，从2019年的690起，减少近四成至426起。同时期的重型车辆的违规事故，也大减逾5000起，至1万3900起。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔今天（11月3日）答复议员杨益财（拉丁马士区）口头询问时指出，从2018年1月起截至今年6月，共有2160起涉及重型车辆的车祸。

2018年的这类车祸是776起、2019年690起及2020年426起，今年首半年则有268起涉及重型车辆的车祸。

同时期涉及重型车辆的违规事故，则有5万7639起，分别是2018年1万9004起、2019年1万9449起、去年1万3900起，及今年首6个月5286起。

费绍尔也透露，排名前三的违规事故，分别是超速、闯红灯及疏忽驾驶。

另一方面，针对杨益财询问是否可以规定所有罗厘安装限速器，及禁止雇主使用罗里载送工人时，费绍尔指政府将探讨其建议，并指交警在统计重型车辆数据时，没有记录有关车辆涉及意外时，是否有载送工人。

费绍尔也说，交警通过教育、联系及执法来加强道路安全，包括时常为重型车辆司机举行道路安全讲座，与业者及利益相关者对话。

此外，交警也与其他政府部门如陆路交通管理局、人力部合作，如通过科技如先进驾驶辅助系统（ADAS），来减少超速情况。有意安装该系统的中小企业，可向新加坡企业发展局申请生产力提升计划津贴。