人力部已采取措施确保信息公开 协助雇主聘请合适女佣

（早报讯）人力部已采取措施确保信息公开，包括从去年9月起收集女佣工作经验，以及前雇主终止合约的原因，以协助雇主聘请合适的女佣。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳昨天（11月2日）在国会回应麦波申区议员陈佩玲和宏茂桥集选区议员娜蒂雅有关聘用外籍女佣的休会动议时指出，人力部意识到外籍女佣在支持家庭的护理需求的重要性，政府近年来也推出多项政策协助雇主聘请适合的女佣。

陈佩玲在休会动议中提到，疫情加剧雇主面对的问题，包括女佣要求更高的薪金、雇主和女佣之间处分纠纷和有女佣主动要求要转介。由于女佣的供应短缺，有需求的家庭无法临时找到其他看护，他们只可以同意女佣的要求，或同意让女佣转介。

她因此提出多项建议希望人力部采纳，包括让高收入的非本地家庭支付更高外籍女佣税。对此，颜晓芳指出，目前有看护需求，家中有至少一名新加坡公民的家庭可享有每月60元的女佣优惠税。没有护理需求或新加坡公民的家庭的女佣税则是每月300元。

针对让女佣的工作经验能更加透明，让雇主能选择更适合的女佣，颜晓芳表示自去年9月开始，雇主就可以查询女佣的详细工作经验，尤其是主要职责和离职理由。随着时间的推进，这些信息也会更加齐全。

她说：“雇主推荐管道也让有意聘请女佣的雇主联系女佣前雇主来了解女佣的情况，我们将探讨如何提高雇主对这些措施的意识。”

针对陈佩玲提出要求女佣和雇主应通过中介配对，颜晓芳也说，目前八成雇主已通过中介聘请女佣，其余的雇主更倾向于无需支付中介费，自己寻找和聘请女佣。如果要求一定要通过中介配对，则会抬高聘请女佣的费用。

至于设立中立平台来为雇主提供咨询，颜晓芳说目前许多雇主和女佣的误会可以和平化解。如果有需要雇主和女佣可以寻求中介协助，或是使用职总家庭佣工中心和外籍女佣援助与技能培训协会（FAST）提供的免费纠纷调解服务。