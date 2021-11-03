ESR Cayman股东批准收购亚腾资产管理公司

（早报讯）香港上市公司ESR Cayman已获股东批准以52亿美元（70亿新元）收购亚腾资产管理公司（ARA Asset Management）的计划，向创建一家亚太最大房地产管理公司迈进，并为它们在新交所的两个挂牌房地产投资信托的合并铺路。

在新交所挂牌的ESR房地产投资信托（ESR-REIT），今天（11月3日星期三）闭市后透露上述收购计划已获ESR Cayman股东批准的消息。

在今天的特别股东大会，ESR Cayman的股东以91.81％高票批准了这项合并计划。该合并交易预期在今年底完成，成为全球第三大挂牌房地产投资管理公司，资产管理规模达1310亿美元。

ESR Cayman主席潘建（Jeffrey Perlman）在公司文告中说，扩大后的集团“处于非常有利的位置，能够把握最大的长期趋势，包括电子商务的持续兴起、数码转型的加速和房地产的金融化。”

ESR Cayman是ESR房地产投资信托的保荐机构，而亚腾资产管理公司则是在新交所挂牌的亚腾乐歌物流信托（ARA LOGOS Logistics Trust）的保荐机构。ESR Cayman与亚腾资产管理公司的合并，也为它们的这两个新交所挂牌信托的合并铺路。

ESR房地产投资信托已宣布以约14亿元收购亚腾乐歌物流信托的计划，它们将合并为ESR-LOGOS REIT（简称E-LOG）。

而ESR Cayman也掌控着另两个在新交所挂牌的信托——胜宝工业信托（Sabana REIT）和宝泽亚太房地产投资信托（AIMS APAC REIT）。若按一些分析师的推测，E-LOG或是这四个在新交所挂牌的信托最终合并的前奏。

ESR房地产投资信托今天股价持平于0.48元；亚腾乐歌物流信托今天股价涨2.25％，收报0.91元。