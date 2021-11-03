声称求助无门 无业男辱骂议员被罚款

（早报讯）无业男子声称求助无门，他某次遇到丹戎巴葛集选区议员祖安清心走访巴刹时，上前飙骂脏话并侮辱议员，他今天（11月3日）被判罚款1000元。

议员祖安清心答复《联合早报》询问时表示，她在其他场合与被告碰面时也曾发生过类似情况，而社会服务中心在过去九个月曾为被告提供经济援助。

被告颜亚冠（译音，57岁）承认一项抵触防止骚扰法令的控状。由于被告没钱缴付1000元罚款，他将坐牢五天代替。

根据案情，祖安清心在今年3月7日早上10时许，走访红山景第115座巴刹和熟食中心，而被告当时也在附近。

然而，被告却突然当众指着祖安清心，并朝她爆粗口和用福建话骂她是“疯婆子”，甚至叫她“去死”。被告骂了约一分钟就离开。

被告求情时表示，自己失业已近两年，他案发时不满自己没有得到相关援助，加上感到压力和心情低落，才会辱骂议员，但承诺不会再犯。

他也表示自己无家可归，还有高胆固醇和经常头痛的问题。他也当庭问法官他能否领取每个月津贴，但被法官拒绝。

法官表示，被告可以通过正规的管道申请津贴，也可以向有关当局寻求援助。

祖安清心告诉本报，案发时她正与其他居民交流，结果当时在场的人都对被告的举动稍微吃了一惊。“我后来持续走访熟食中心，因为其他摊主和居民正等着和我说话。”

她也说，该区的社会服务机构，例如Thong Kheng乐龄活动中心，一直以来都在支持与被告一样有需要的居民，并提供免费食物。乐龄活动中心也一直向被告保证，他可以随时向中心求助，并持续转介他相关的资源和机构。

“我们也希望得到被告的合作，以便能与他一起参与劳动力发展局的就业支援计划。我相信通过更多的时间和努力，所有人都将能为他提供支持。”

其他有需要的居民可以联系社会服务机构，或向民众俱乐部求助，“我和志愿者会持续通过电话、短信和邮件的方式进行每周一次的接见选民活动，以帮助有需要的居民。我期待疫情好转后，可以恢复定期家访和走访邻里。”