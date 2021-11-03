大部分居民认为必须对辣玉莎予以处分

（早报讯）工人党盛港集选区议员辣玉莎（27岁）在国会上说谎，大部分受访的居民都认为事态严重，必须对辣玉莎予以处分。至于是如何处分，受访者则持不同意见。

《联合早报》记者星期三（11月3日）走访工人党管理的不同选区访问居民时发现，就算是工人党的多年忠实支持者也都认为，不论背后的理由是什么，辣玉莎在国会上说谎就触犯了道德底线，严重打击工人党的信誉。

在工人党“堡垒”后港居住与经营中药行超过30年的王志强（62岁）受访时说，过去几天都有与其他居民谈起此事，大家最初的反应是感到难过，认为工人党苦心经营多年的良好诚信难免受到影响。

他说：“任何政党都会有人犯错，犯了错就要纠正。因为在国会上说谎是非常严重的事，我认为辣玉莎不适合继续留在国会与工人党里，但我还是会继续支持工人党，因为我相信这只是她一个人的问题。”

从1982年就在后港居住的黄先生（59岁，待业）认为事件必定会影响工人党来届大选的表现。“其他政党一定会以此事指辣玉莎在诚信方面有问题，不能因为一个害群之马导致工人党输掉盛港集选区。”

盛港居民李柏晔（21岁，大学生）也说，这可能会导致一些“中间选票”在下次大选向执政党倾斜。

“辣玉莎本应是年轻人从政的榜样，但这次的事件可能让老一辈的人对年轻议员失去信心，让其他年轻人更难从政。”

在盛港长大的阿西夫（Yusra Asiff，14岁）与家人都对此事感到十分失望。“我们无法相信一个有诚信问题的人，更何况这件事情涉及性侵这个严重议题。她也似乎是为了增加公众对她以及工人党的好感而撒谎。”

然而，也有居民能理解辣玉莎身为性侵受害者的难处以及考虑到她资历尚浅，应获得一次改过的机会。

盛港居民李永霖（40岁，私人家教）就说：“她还年轻，不应该开除她。此事也不会影响我对工人党的信任，但工人党应给予她警告和正确的指导，让她了解如何做一名称职的议员。”

由于辣玉莎数次说谎，盛港康埔桦（Compassvale）居民郑智谦（25岁，教育工作者）认为她必须受到处分。但他觉得让辣玉莎留下并重新赢得大家的信任，才是上策。

“她三次说谎的确令我对她改观，但国会上的表现只是她工作的一部分。她在其他方面做得不错，如帮助选民解决日常问题等。给予她严厉的警告或罚款应足够。当然她日后要更努力地在国会与选区工作上证明自己。”