为海外新加坡人设特别接种通道 近250人报名

（早报讯）方便旅居海外的新加坡人回国接种的专属通道设立后，截至10月31日已有近250名海外新加坡人成功报名。

外交部长维文医生昨天（11月3日）书面答复文礼佳博士（惹兰勿刹集选区）有关在海外留学的新加坡人接种疫苗的提问时，透露以上数据。

维文医生说，今年前往国外留学的学生，在出发前会有机会在本地接种疫苗。这些学生也可通过这两种专属通道回国接种。

外交部和卫生部9月11日发联合文告说，新加坡疫苗接种率已相当高，因此可为从樟宜机场和丹那美拉渡轮码头入境的海外新加坡人推出两种接种疫苗的通道，分别在过境和履行居家通知期间接种。

选择第一种通道者可在抵新后接种第一剂疫苗，并且不必完成居家通知，就能搭乘下一趟航班或渡轮返回居住地。第二剂疫苗接种也可通过这个方式进行。

选择第二种通道者同样可在抵新后接种第一剂疫苗，但继续在指定设施履行居家通知。他们可在规定的间隔期接种第二剂疫苗后，才返回居住地。

海外新加坡人无论从哪一个国家或地区启程，都须待在指定的隔离设施，并在设施内接种疫苗。他们也都得遵守现有边境防疫措施，包括接受一系列检测。

根据卫生部的网站，这两种通道的指定接种地点是雅诗阁旗下的馨乐庭苏菲亚山（Ascott Citadines Mount Sophia)服务公寓。

维文医生指出，外交部并没有海外留学的新加坡人的疫苗接种率数据。不过，海外领事馆一直都关注他们在疫情期间所面对的挑战，并将会继续为他们提供领事协助。

“我们的海外领事馆向在国外感染冠病病毒，或则因密切接触或旅行而得自我隔离的学生，提供支持和指导。其中包括让在新加坡的近亲了解他们的最新情况，并将受影响的学生与相关的学生支持团体联系起来，以提供餐食和医疗用品。”