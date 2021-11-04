社区病例增长率跌至1以下 专家：不代表疫情已稳定

（早报讯）昨天（11月3日）的社区病例增长率半个月来首次跌至1以下，政府早前宣布，这个数字若维持在1以下，且医院资源吃紧的情况缓解，将考虑放宽防疫措施。专家认为，这并不代表本地疫情已稳定下来。

根据卫生部文告，本地昨天新增3635起冠病确诊病例，过去一周的社区病例较前一周的增长率，从前天（11月2日）的1.09下降至昨天的0.96。加护病房的整体使用率则连续两天维持在72.7％。每周增长率上一次跌到1以下，是在10月16日至18日。

抗疫跨部门工作小组在10月23日举行的记者会上宣布，如果每周社区病例增长率少于1，也就是每周病例出现减少趋势时，且医院和加护病房的情况保持稳定，将考虑放宽一部分防疫措施。

其中包括来自同一家庭且完成疫苗接种的成员，可以在餐饮店一起用餐，但以五人为限。一些团体运动和学校活动，在采取适当防护措施后，也能恢复进行。

国大苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授受访时指出，社区病例增长率受每日社区病例波动影响，昨天的增长率低于1可能也是因为上周三（10月27日）通报5324起病例，拉高了上周的基数。

因此，他不会单靠这个粗略的指标，来判断本地疫情情况是否已稳定下来。

张毅颖解释，社区病例增长率只包括呈阳性的聚合酶链反应（PCR）检测结果数量，而在现阶段，这并不能够反映我国疫情情况的严重性。

“相反的，真正重要的是医院的情况、因感染冠病而须要医疗服务的病患，以及关键医疗资源如加护病房和呼吸机的使用情况。因此，即使增长率下降至1以下，但有越来越多未接种疫苗的人被感染，这仍然会对我们的医疗系统造成相当大的负担。”

张毅颖认为，当局早就可以放宽一些因疫情而收紧的防疫措施，如让家庭成员一起用餐，并恢复学校活动。

他说，加护病房吃紧多因未接种疫苗的人造成，但这不可能在短时间内解决。这是因为进一步放宽限制，对未接种疫苗者的打击将远远超过已接种疫苗的人，所以加护病房的需求预计也会再次增加。

“所以现阶段是放宽限制，还是进一步等待，并没有太大区别。除非我们能找到一种方法来说服剩余未接种疫苗的人前去接种，否则加护病房的情况不太可能得到极大的改善。”

传染病专家梁浩楠医生则认为，社区病例增长率跌至1以下，说明本地疫情情况已进入稳定和平衡的阶段。他说：“但是，我们还是不可掉以轻心。”

至于增长率接下来是否会保持在1以下，梁浩楠医生指出，这取决于公众的行为反应，但从目前很多人出外活动来看，增长率或许不能保持在1以下。