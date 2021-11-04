小印度屠妖节虽人潮依旧 摊贩叹生意比去年差

（早报讯）小印度今年的屠妖节人潮依旧，不同种族的人士身穿色彩斑斓的印度传统服饰，走访小印度感受节日氛围。

即便人潮依旧，受访业者均表示，今年的生意大不如前。

经营杂货店15年的纳尔蒂尼（Narthini，40岁）说，防疫措施条例收紧，导致今年光顾的人较少，生意比去年少了40%。另一名受访业者谢栋也说，今年的生意要比去年更差，甚至屠妖节前夕的生意比今天更好。“节日前夕都会比较忙，生意比较多，节日当天他们主要是来附近的庙拜拜，祭神后才出来逛逛。”

黄真真（29岁，幼教老师）和秦佩仪（29岁，公务员）去年屠妖节在小印度相识。她们原本打算去附近的庙宇，看到人潮后望而却步。秦佩仪说：“我们都会尽量避开比较拥挤的人群，今天就是来走走感受一下气氛然后吃点东西。”

在泰国居住10年后回国的王佩芳（40岁，老师）说，她们一家人刚回国不久，所以想借着这个机会带年幼的子女到小印度观光。“虽然孩子们还没有接种疫苗，但我相信只要我们遵守防疫措施，勤洗手应该就没有什么问题，毕竟快两年了，我们不可能一直待在家里。”

从日本来到本地工作约一年半的上野真由美则表示，她看见街上的人都尽量保持安全距离，感到很安心。“新加坡政府也很警惕，依据情况改变防疫措施条例，所以我认为还算安全。”