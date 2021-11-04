我国承诺2050年前 逐步停止煤炭发电

（早报讯）我国正式加入弃用煤炭发电联盟（The Powering Past Coal Alliance），承诺在2050年前，逐步停止使用未减排的煤炭发电，并限制对未减排煤电的直接融资。

即将飞赴苏格兰格拉斯哥参加第26届联合国气候变化大会（COP26）的永续发展与环境部长傅海燕今天（11月4日）宣布以上消息。

新加坡是亚洲首个加入弃用煤炭发电联盟的国家。随着28个新成员加入，弃用煤炭发电联盟目前已得到165个国家、地区和组织的支持。

不过，全球最大的煤炭消费国中国、印度和美国都未加入。煤炭发电仍占中印两国供电量的近六成和七成。

煤炭是污染最严重的化石燃料，燃煤产生的温室气体是造成气候变化的最大元凶。

目前我国约有1.6％的电力来自煤炭和石油产品发电。

傅海燕表示，燃煤致数十亿人的生活于危险之中，这也是我国决定加入联盟的原因。“新加坡完全致力于加快向低碳未来的过渡。我们将转变我们的工业、经济和社会，提高能源和碳效率，并采用更多低碳能源来支持《巴黎协定》的目标。”

2017年组成的弃用煤炭发电联盟由英国和加拿大发起，旨在推动以清洁能源取代煤炭能源，促进减排技术共享，以及鼓励更多国家承诺逐步淘汰煤炭，包括停止新建煤电厂。

此外，我国还签署了《全球煤炭到清洁能源的过渡声明》（Global Coal to Clean Power transition statement），承诺在2040年代或之后，尽快淘汰未减排的燃煤发电，停止发放新的许可，并停止政府对全球新的燃煤发电项目的直接支持。

未减排的煤炭（unabated coal）发电，指的是在使用煤炭过程中没有使用碳捕集、利用与封存（carbon capture, utilization and storage）等技术减低二氧化碳的排放。

这份声明由担任COP26主席国的英国发起，目的在于加速全球能源转型势头。

总理公署属下的全国气候变化秘书处（NCCS）、贸工部及永续部今晚在联合发表的文告中也指出，尽管我国是小型城市国家，大规模部署可再生能源的选择有限，但我国逐步淘汰煤炭的承诺，补充了早前根据长期低排放发展战略（LEDS）制定的向低碳未来过渡的计划。

我国的目标是到2050年，将温室气体排放量从2030年的6500万公吨峰值减半，并争取在本世纪下半叶实现净零排放，也就是一方面最大限度减少温室气体排放，一方面利用自然碳汇和碳捕集、利用与封存等方法抵消这些排放。