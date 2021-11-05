（早报讯）美国三大股指表现不一，标普500指数和纳斯达克指数分别上涨0.42％和0.81％，道琼斯工商指数则跌0.09％。

本地股市昨天休市。新加坡海峡时报指数前天（3日）回跌12.68点或0.39％，闭市报3219.69点。

以下是今天（11月5日）值得关注的股票：

1.星展集团（DBS）今年第三季净利同比增加31％至17亿元。净利息收入报21亿元，比去年同期减少3％。第三季的资产品质保持韧性，不良贷款比率（NPL）从1.6％降至1.5％。董事会宣布派发每股33分股息。

2.联实全球商业房地产投资信托（Lendlease Global Commercial REIT）今早发布2022财年第一季业务报告。截至今年9月底的出租率达99.8％。若按净可出租面积计算，投资组合的加权平均租约（WALE）为8.5年。

3.新航工程（SIA Engineering）与泰国越捷航空（Thai VietJet）达成协议，将为后者的空中客车（Airbus）A320客机提供部件支援服务，为期6年。

4.铭泰国际（Metech International）合资公司亚洲易高生态科技（Asian Eco Technology）与广州钻石交易中心达成协议，专注于打造国际实验室生成钻石的交易平台。

5.ISOTeam以1220万元全面脱售清洁能源解决方案供应商Sunseap Group的股权，预计取得720万元的脱售收益。

6.淡马锡控股（Temasek Holdings）无条件收购胜科海事（Sembcorp Marine）的献议前天（3日）截止后，掌控后者的54.6％股权。