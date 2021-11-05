康乐通道和安德逊桥年底将改为人行道

（早报讯）康乐通道和安德逊桥将从年底开始陆续改为人行道，让公众步行欣赏市政区市容时，无需担心路上交通。

陆路交通管理局、市区重建局和国家公园局今天（11月5日）发联合文告，宣布提升市政区的步行体验，康乐通道（Connaught Drive）和安德逊桥（Anderson Bridge）的车道下个月底开始将改为人行道，不再允许车辆通行。

相关工程预计明年完工。到时，有关当局也会和利益相关者合作，在开放空间举办户外活动，增添市政区的活力。

为促成以上人行道计划，当局将从下个月底开始调整系列交通安排。其中，康乐通道的旅游巴士的上车和下车地点将改到康乐通道和浮尔顿路交界处一带附近的环绕交叉路口。位于康乐通道的02029号巴士车站也会移到海滨公园通道（Esplanade Drive）。75号、100号、107号、130号、131号和167号巴士路线也会修改，在海滨公园通道一带穿行。

国会坊和圣安德烈路、浮尔顿路和康乐通道，以及浮尔顿路和海滨公园通道交界处将重新安排。国会坊今年底开始也会重新通车。

另外，政府大厦地铁站和莱佛士坊地铁站即日起也将挂上新的告示牌和海报，让访客能轻松掌握附近地标和景点的信息。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士在面簿贴文中提到，她是在今年国会拨款委员会辩论交通部开支预算时宣布以上改建计划。当局也在5月开始和市政区不同的利益相关者进行讨论。她乐见相关工程即将展开。

她说，政府机构会继续参考利益相关者的反馈，改善市政区的场所营造（placemaking）和引路措施。“这里有很大的潜能在开放空间为访客举办户外活动，且不用和往来车辆相户竞争空间。”