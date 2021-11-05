政府为批发贸易业推出工作转型指南 助雇主和员工把握新契机

（早报讯）从事批发贸易业的约30万名员工，接下来可借助工作转型指南，适应未来工作的转型以及提升生产力。政府为批发贸易业推出工作转型指南，协助该领域的雇主和员工掌握未来三到五年所需的人力和技能需求。

配合人力部发布第27份就业情况报告，人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生今早（11月5日）走访电子商品批发与分销商万隆科技公司，位于乌美商业中心的办公室，与员工交流，进一步了解批发贸易业近况。他也宣布推出第四个工作转型指南（Jobs Transformation Maps，简称JTM）。

为批发贸易业推出的工作转型指南，是由新加坡企业发展局、人力部、劳动力发展局、精深技能发展局，与咨询公司韦莱韬睿（Willis Towers Watson）携手制定，为该领域的雇主和员工提供指引，协助他们转型把握未来的新契机。

政府早前推出的三个工作转型指南是针对人力资源、金融服务及物流领域，下来还会推出多11个，以涵盖更多领域。

贸易领域是我国经济的重要支柱，去年批发贸易业5万家公司所聘用的人力，占整体劳动力近10％（约30万人），贡献国内生产总值约16.8％，产值达753亿元。

陈诗龙随后在线上记者会上指出，转型势在必行，由于科技的进步和消费者偏好转变，对批发贸易业产生巨大的影响，企业必须不断的改良营运模式来迎合消费者的需求，以及采用科技来提升生产力。

他说，企业和员工应持开放态度，来适应工作转型及提升生产力，例如重复性的工作可能被自动化机器取代。他希望更多公司顺应大趋势，勇于寻求突破，特别是批发贸易业可利用最新的工作转型指南，为未来做好准备。

“我呼吁雇主重视和支持员工培训，同时鼓励工友接受培训，提高技能以配合工作上的变化。政府将继续与劳资政伙伴携手合作，通过各种计划支持企业发展。大家一起把握契机，转为商机。”

随行走访万隆科技公司的全国职工总会副秘书长徐芳达则表达全力支持，强调会协助企业和员工制造双赢局面。

自2018年以来，超过1600名员工通过劳动力发展局的转业计划，到600家批发贸易企业投身新工作。