王瑞杰：在多元文化基础上发挥“家己人”精神

（早报讯）副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰今早在潮州节开幕礼上，促请大家在新加坡的多元文化基础上，发挥“家己人”的精神，建立一个更具包容性的新加坡和世界。他强调，多元文化不仅能够让我们更加团结，也让我们更好地与世界各地的族群合作交流。

为期十天的“潮州节2021”今早（11月5日）开幕，王瑞杰致辞时指出，我们享有的和谐不是理所当然的，世界上有许多社会正面临着严重的分化，国家之间的矛盾也令人担忧，在这种大环境下，新加坡的多元文化是难能可贵的。

王瑞杰说，新加坡是个多元文化，种族，和宗教的社会。各族人民承载着祖辈的传统和价值观，长久一起生活，相互交流磨合，逐渐产生独特而多姿多彩的新加坡文化。其中，潮州人是本地华族的第二大方言群体，也为我们的多元文化作出不少贡献。

他留意到潮州八邑会馆和本地其他会馆在这方面就做了不少努力，在传承华族文化的同时，也加强国人之间的凝聚力，促进各族群间互相理解。

这是第一个在网上举行的“潮州节”。王瑞杰说，在冠病疫情当下，谨慎防疫成了我们生活的新常态，但是，我们也不能因为疫情，停止所有正常活动，所以潮州八邑会馆发挥创意，把今年的“潮州节”放上网，还设立了虚拟的“潮州村”，通过科技，向全世界展示现代潮州文化。

以往通常是长辈带着年轻一代逛潮州节，他希望今年的潮州节，能由年轻人帮助家中的长辈上网，一起在线上游览潮州村。