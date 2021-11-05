我国9月份零售销售上扬6.6%

（早报讯）在电脑与电信业多个新产品推出刺激手机销售量的带动下，我国9月份零售业开始活跃，销售额同比上升6.6％，扭转前个月下跌2.8％的走势。

新加坡统计局今天公布的零售业销售指数（Retail Sales Index）报告显示，如果不包括汽车销售，9月份的零售销售势头其实比上个月份的平稳增长更为强劲，计8.3％。

在做了季度调整后，9月份零售业销售比前个月份增加6.0％，如果不包括汽车销售在内则增加5.1％。虽然如此，整体零售业销售仍低于疫情前的水平。

该报告数字也显示，9月份的总零售额约为34亿元。当中网络零售销售占约15.2％。若剔除汽车销售，总零售额约为29亿元，网络零售销售占18.0％。在电脑与电信器材、家具和家用设备，以及超级市场和大卖场这三个领域中，它们的网络零售销售占53.7％、32.0％和15.0％。

另外，因为8月份我国对堂食给于严格限制，使得该月份的餐饮服务业萎缩，所以相比下，9月份有显著好转的现象，年比增长4.4％，比8月份的6.7％跌幅改善很多。在做季度调整后，餐饮服务业9月份比前个月增加12.1％。但是餐饮服务业目前还是低于疫情前的水平。

9月份的餐饮服务业总销售额估计是6亿6900万元。其中34.5％属于网上订购，这个比率比上个月份的39.3％来得稍微低。