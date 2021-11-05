没按指示停车闯红灯 涉撞交警男加控四罪

涉嫌倒车撞伤交警的男子，早前被控一项蓄意致伤以妨碍公务员执行任务的控状，他今早被加控四项控状，包括案发时闯红灯和没按交警指示停车等。

《联合晚报》早前报道，交警在10月28日上午，在巴耶利峇路上段准备截停一辆银色三菱汽车进行例常检查，司机却加速逃离，交警随即展开追逐。两名交警在芽笼东1道一前一后截停汽车，司机竟涉嫌倒车撞交警，然后驾到芽笼中路弃车逃跑。警方事发后四个小时内将司机逮捕归案。

涉案的司机洪施胜（译音，37岁）上个月30日被控一项蓄意致伤以妨碍公务员执行任务的控状，指他在10月28日早上8时55分，在芽笼东1道倒车撞上一名交警。控状也显示，被告是在假释期间犯案，若这项控状被判罪成，他须额外坐牢558天。

案件今早过堂时，被告被加控额外四项控状，包括三项抵触公路交通法令和一项抵触车辆（第三方风险与赔偿）法令。

综合四项新控状，被告被指在10月28日早上9时54分，无照开车，也没买第三方保险，并涉嫌在芽笼东中路没按交警指示停车，以及在阿裕尼弯和芽笼东中路交界处闯红灯。

另外，34岁的男乘客当时也被警方拘留。这名男乘客事后拍视频发上网，声称他当时被在场警员激怒，才会对警员动手。

警方对此回应表示，警方到场时，乘客的态度不配合，还大声辱骂和动手推警员，加上警方在搜查汽车时要求乘客坐在车里，他却拒绝配合，还下车与警方对峙，警方只好以武力将他制伏。警方目前针正对他对警员的投诉进行调查。