噪音扰人 一家人与邻居大打出手

一家四口深夜家中聚集狂欢，噪音引发邻居不满，报警求助，结果一家人和邻居在走廊起争执，扭打成一团，事后被控上庭。

这起邻居纠纷发生在去年11月8日清晨6时许，地点是义顺11街的组屋走廊。

被告梅尔文·拉吉（Melvin Raj，22岁）事发时21岁，他共面对两项控状，控方以使用危险武器伤人的控状提控他。涉事的还包括被告的哥哥埃德温·拉吉（Edwin Raj, 25岁）及其妻子的表弟桑托什·萨蒂扬（Santhosh s/o Satthiyan, 21岁），他们被控殴打埃德温的邻居洪汉文（31岁）。

案情显示，事发前一晚，三名被告和两名友人相约在埃德温住家见面，把酒畅饮。

凌晨2时至4时间，邻居因不满他们家发出噪音而多次报警，警方因此上门提醒被告等人不要喧哗。

埃德温随后和其中一名朋友一同到走廊抽烟及喝酒，当时埃德温向友人倾诉，说和报警的邻居早有过节。

清晨6时45分，当邻居准备上班经过走廊时，和埃德温发生争执，两人一言不合大打出手，邻居先挥拳打伤埃德温脸部，后者不甘示弱反击。

在场的朋友尝试劝阻，争执声也将家中众人吵醒，三名被告于是围殴邻居，梅尔文更拿起木椅扔向邻居，所幸并没砸中对方。

接着，梅尔文返回屋内从厨房取来菜刀，向邻居挥舞，刀刃砍伤了邻居的头部，导致对方鲜血直流。

埃德温见状，叫人“将家伙收好”，桑托什于是将菜刀捡起，洗干净放回厨房抽屉。

被砍伤的邻居随后送院救治，验伤报告显示，头部的伤口有七八公分长，颈部也被割伤，获4天病假。

三名被告今早认罪，埃德温及桑托什被判罚款500元，梅尔文则被判坐牢18周。

此外，埃德温的妻子迪维亚·巴拉克里希南（Divya d/o Balakrishnan，25岁）也涉案，她有意认罪但对于控方提出的刑罚不满，欲向议员求助。