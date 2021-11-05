亚太股市多数下跌 海指周五则回涨0.7％

（早报讯）市场观望美国周五将出炉的就业报告，亚太股市今天（11月5日星期五）多数受压下跌，新加坡股市则重新逆流而上，海峡时报指数在银行股的有力支持下回涨22.65点或0.70％，闭市报3242.34点，全周共涨1.38％。

香港股市今天领跌（跌幅1.41％），全周跌2.00％，创下连续二周显著下跌。上海和深圳股市则各跌1.00％和0.77％。房地产开发商佳兆业集团（Kaisa Group）和旗下香港挂牌公司停牌，成为中国房地产领域债务压力的最新讯号。

市场的观望态度引来套利活动，企业盈利展望至今未能符合较高的预期，东京股市今天因此受压下跌0.61％，全周仍劲涨2.49％，连续两周下跌。首尔股市则下跌0.47％，因通货膨胀风险和全球供应链问题影响投资者的风险胃口，该股市已连续两周下跌。悉尼股市则涨0.40％，因澳大利亚央行上调明年经济增长率预测。

分析师指出，随着美国央行表明对加息的耐心，市场焦点如今落在美国周五将出炉的就业报告，以揣度货币政策动向。市场预期美国周五出炉的10月份非农就业数字将显示新增工作岗位增至45万个，而工资增长情况也受关注。

新加坡股市今天整体交易量再跌至14亿3000万股，交易总值增至13亿3000万元，反映银行股交易较活跃。上升股236只，下跌股238只。接近三分之二的海指成份股上涨，给予海指最大支持的是怡和控股（Jardine Matheson）、大华银行（UOB）、新电信（Singtel）、华侨银行（UOB）以及星展集团控股（DBS）。怡和控股今天股价劲涨3.66％至80.65美元，大华银行股价则劲涨1.43％至27.59元，它们为海指提供近半涨幅。

星展集团控股（DBS）今天股价涨0.25％，闭市报32.29元，连续四个交易日创新高，交易总值超过1亿2000万元冠全场。它今早透露，集团今年第三季净利同比增加31％至17亿元。净利息收入报21亿元，比去年同期减少3％。第三季的资产品质保持韧性，不良贷款比率（NPL）从1.6％降至1.5％。董事会宣布派发每股33分股息。

联实全球商业房地产投资信托（Lendlease Global Commercial REIT）今天股价跌0.57％，闭市报0.88元。信托今早发布2022财年第一季业务报告，它截至今年9月底的出租率达99.8％。若按净可出租面积计算，投资组合的加权平均租约（WALE）为8.5年。

新航工程（SIA Engineering）今天股价涨1.37％，闭市报2.22元。它昨日透露与泰国越捷航空（Thai VietJet）达成协议，将为后者的空中客车（Airbus）A320客机提供部件支援服务，为期6年。

吉宝企业（Keppel Corp）今天股价跌0.38％，闭市报5.26元。吉宝企业今天午后宣布，它旗下吉宝基础设施控股公司（Keppel Infrastructure Holdings）携手淡马锡控股（Temasek Holdings）和澳大利亚肥料制造商Incitec Pivot，计划在澳洲开发绿氨（ammonia）进行出口，满足全球市场（包括新加坡）对零碳能源的快速增长需求。三方已签署谅解备忘录以调查计划可行性。它们将与澳洲昆士兰州和新南威尔士州政府密切合作，探索必要基础设施、许可证和批准的可行性，以促进生产和出口绿氨。

ISOTeam今天股价跌2.17％，闭市报0.135元。它今早透露以1220万元全面脱售清洁能源解决方案供应商星生能源集团（Sunseap Group）的股权，预计取得720万元的脱售收益。