新航工程第二季转亏为盈 净利报1050万元

（早报讯）新航工程（SIA Engineering）现财年第二季转亏为盈，取得1050万元净利，比去年第二季的亏损改善了4020万元。集团现财年第二季每股盈利0.94分。

新航工程今天闭市后发布第二季及半年业绩，集团截至9月底上半年净利亦转亏为盈，取得2500万元净利，比去年上半年的亏损改善了4400万元。集团现财年上半年每股盈利2.23分。

集团现财年第二季营收同比增加32.2％至1亿3820万元，上半年营收同比则增加18.2％至2亿6350万元。

它表示，上半年和第二季营收的增长，主要是航空活动增加的带动。此外，上半年转亏为盈是因为营业表现改善以及没有资产减损额。集团去年上半年有一笔3500万元的资产价值减损准备金。

它也指出，集团业绩是否能保持上半年的表现，有赖于航空活动的稳健复苏以抵消政府提供的工资补贴逐渐减少的影响。上半年来自政府的工资补贴，同比已经下降，但仍然继续显著的抵消保留员工的成本。

它表示，要不是政府的工资补贴，它上半年将蒙受（3950万元）亏损。此外，航空活动的复苏缓慢，展望继续不确定。因此，公司将不派发任何中期股息。

新航工程（SIA Engineering）今天股价涨1.37％，闭市报2.22元。