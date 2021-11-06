疑有香港民众饮用后肝损伤 韩国艾多美饮品本地官网停售

（早报讯）疑有民众饮用后出现肝损伤，韩国传销品牌艾多美（Atomy）旗下一款饮品在香港下架，新加坡官网也暂时停售。本地消费者受访时表示，饮用该产品一年至今未出现健康问题。

新加坡艾多美昨天（11月5日）通过官方网站宣布，鉴于近日媒体的广泛报道，公司决定暂时停止销售一款名为“HemoHIM艾多美焕力饮”的产品。

据香港媒体报道，今年4月到9月间，当地有民众在饮用该饮品后疑似中毒并出现急性肝损伤。至少四名女子紧急送院，年龄介于42岁至72岁。她们在服用饮品14天至六个月后，出现茶色尿、黄疸（Jaundice）和呕吐等症状，经治疗后目前都已康复出院。

香港卫生署在接获通报后为饮品进行化验，证实样本中含有有毒成分甲氧沙林（Methoxsalen），可能造成恶心、头痛、晕眩、疲倦等副作用，最严重可损伤肝脏。香港艾多美随后宣布将产品下架。

根据新加坡艾多美官网的公告，焕力饮作为中成药（Chinese Proprietary Medicine）产品批准在本地销售，所有批次的产品都符合卫生科学局的产品安全测试才能进口。为进一步保障全体会员的食品安全，公司已将产品送交相关部门再次进行检测验证。

“市场上和其他电商平台上有许多来源不明的产品。为确保所有会员的安全，我们强烈建议所有消费者只通过艾多美新加坡官网购买产品。公司对从官方网站以外的其他来源购买的任何产品安全问题概不负责。”

记者今早查看时发现多数本地电商平台已停止售卖这款产品，但亚马逊（Amazon）和虾皮（Shopee）上仍有一两间网店继续售卖。

一名不愿具名的赵姓艾多美传销商说，她所售卖的产品都是正货。她大多数卖给亲朋好友，自己本身也饮用焕力饮多年，没有出现任何中毒或其他副作用。

另一名黄姓网民则说，她和丈夫服用焕力饮长达一年，两人没有任何身体不适。她表示，由于公司仍在调查所以不方便置评，但她对产品有信心。

两个月前刚刚从艾多美官网购买焕力饮的曾可儿（31岁，销售员）得知消息时则非常担心。“虽然香港只有四个人受影响但是她们的情况都很严重，难免会让人害怕。幸好我只是断断续续喝了几次，目前身体没有任何问题。我会等结果出来之后再决定继续喝还是退货。”

《联合早报》已就此事致函卫生科学局查询。