F1维修站大楼改造为冠病治疗设施 下周二投入运作

（早报讯）用来观看一级方程式赛车锦标赛的F1维修站大楼已改造为冠病治疗设施，本月9日正式开始接收病患。这个设施拥有721张床位，是本地第二大冠病治疗设施，投入使用后将进一步缓解医院资源紧张的情况。

卫生部长王乙康早前走访该设施，他今天（11月6日）在面簿发文透露，过去两个月共在17个冠病治疗设施和私人医院设立逾2300张床位。“我们会继续扩大冠病治疗设施，预计在本月底进一步增至约4000个床位。”

负责管理这个设施的国立大学医学组织（NUHS）昨天安排媒体入内参观，并为设施的运作进行介绍与解说。改造F1维修站大楼的时间只花了两个星期。除了普通床位，设施内也另设有八个隔离房间，以及12个用于进一步观察和在必要时为病患进行复苏急救的床位。

721个普通床位分别设在大楼的第二层与第三层。第二层有三个男性病房，第三层则有四个女性病房。大楼第一层是用于办理病患的出入院手续以及工作人员的办事空间。

健康状况良好且有能力自理、已完成疫苗接种的80岁以上者，或未接种的70岁以上年长者都有机会被分配到这个设施。卫生部早前宣布，截至10月底，本地应该有九个冠病治疗设施。

担任该设施医疗总监的国大医院神经内科顾问医生王甲元受访时透露，每个病房有大约17名工作人员。当入住设施的病患人数达到顶限，整个设施的工作团队会有至少150人，包括医生、护士、设施管理员、关怀大使、保安人员以及维修人员等。

“这个冠病治疗设施的床位不少，能有助缓解我国医院资源吃紧的情况，让更有需要的人能在本地的医院接受治疗......在这个设施里，我们能尽早发现任何病患病情恶化的情况并及时治疗。”

他也指出，当局会选择F1维修站大楼是因为这里空间足够且宽敞，而且易于改造。比如大楼原有的电梯太窄，无法容纳一整张病床，团队便特别引进平时用于工业用途的Alimak电梯，连接到大楼旁。