武吉巴督自然公园泥石流区域暂停开放

武吉巴督自然公园近来频现泥石流，国家公园局表示，受影响区域不对外开放，公园仍可安全到访。

近两个月，武吉巴督居民发现武吉巴督自然公园的峭壁持续发生泥石流问题，担心有安全隐患。

国家公园局自然保护处高级署长林良任回复《海峡时报》询问时说，过去两个月里，斜坡崩塌事件可能是由“大雨导致峭壁的土壤过渡负荷”所造成的。

“由于受斜坡坍塌事件影响的公园区域不对公众开放，公园对访客来说仍是安全的。”

他也说，通往观景台区域的通道仍然是开放的，因为峭壁与观景区并不相连。

《海峡时报》记者昨早（11月5日）11时30分走访公园，发现峭壁脚下有一堆沙色的泥土，大石块和树枝都陷在这堆泥土里。大块的泥土会断断续续从峭壁上脱落，落在下面的泥堆上，发出巨响。

环境顾问奥登普西说，当斜坡上的土壤被水淹没时，就会发生土壤滑落事件。“斜坡的较低部分不能支撑上面水和泥土的重量，导致它向外移动，上面的土壤失去支撑力后向下滑落。”

他指出，原因往往是坡顶无法排水或排水不畅，导致上面积水的径流层层叠叠，导致（土壤过度）饱和。”

他因此认为，可能解决方案是，在可能的情况下，在坡顶安装切口排水管。

负责该区事务的贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲说，这并不是公园峭壁第一次出现坍塌事件。从9月底以来，沿着受影响区域的一条人行道已经被封，公园局已张贴警告牌通知居民相关情况。

“我们一直密切关注这些区域，并与相关政府机构密切合作，协助修复受影响的区域并实施安全措施。”