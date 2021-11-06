武吉巴督自然公园泥石流区域暂停开放

来自 / 新明日报

发布 / 2021年11月6日 2:48 PM

更新 / 2021年11月6日 2:57 PM

武吉巴督居民近两个月发现武吉巴督自然公园的峭壁经常发生泥石流问题，担心有安全隐患。（海峡时报）
武吉巴督居民近两个月发现武吉巴督自然公园的峭壁经常发生泥石流问题，担心有安全隐患。（海峡时报）

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武吉巴督自然公园近来频现泥石流，国家公园局表示，受影响区域不对外开放，公园仍可安全到访。

近两个月，武吉巴督居民发现武吉巴督自然公园的峭壁持续发生泥石流问题，担心有安全隐患。

国家公园局自然保护处高级署长林良任回复《海峡时报》询问时说，过去两个月里，斜坡崩塌事件可能是由“大雨导致峭壁的土壤过渡负荷”所造成的。

“由于受斜坡坍塌事件影响的公园区域不对公众开放，公园对访客来说仍是安全的。”

他也说，通往观景台区域的通道仍然是开放的，因为峭壁与观景区并不相连。

《海峡时报》记者昨早（11月5日）11时30分走访公园，发现峭壁脚下有一堆沙色的泥土，大石块和树枝都陷在这堆泥土里。大块的泥土会断断续续从峭壁上脱落，落在下面的泥堆上，发出巨响。

环境顾问奥登普西说，当斜坡上的土壤被水淹没时，就会发生土壤滑落事件。“斜坡的较低部分不能支撑上面水和泥土的重量，导致它向外移动，上面的土壤失去支撑力后向下滑落。”

他指出，原因往往是坡顶无法排水或排水不畅，导致上面积水的径流层层叠叠，导致（土壤过度）饱和。”

他因此认为，可能解决方案是，在可能的情况下，在坡顶安装切口排水管。

负责该区事务的贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲说，这并不是公园峭壁第一次出现坍塌事件。从9月底以来，沿着受影响区域的一条人行道已经被封，公园局已张贴警告牌通知居民相关情况。

“我们一直密切关注这些区域，并与相关政府机构密切合作，协助修复受影响的区域并实施安全措施。”

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