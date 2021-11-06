宝马突起火烧成废铁 两人跳车逃

劳明达街今早（11月6日）发生惊险一幕，宝马轿车在路上不知何故起火狂烧，熊熊火势把车子烧成废铁，所幸车上的人都来得及逃命，无人受伤。

这起火烧车事故发生在今早7时40分许，地点是劳明达街位于实龙岗路之前的路段。

《联合晚报》记者接获热心读者通知后赶到现场，看到涉事的黑色宝马轿车停泊在一排店屋旁，火势已被扑灭，焦黑的车身还冒着白烟。

据记者观察，车头的受损程度最为严重，引擎被完全烧毁。此外，所有车窗也被烧破，车内座位也烧得焦黑一片。

根据读者拍的现场照片，轿车燃烧时火势汹汹，火舌烧穿车顶和车尾，迅速吞噬车身。火势相信是先从引擎烧起，然后蔓延至车身，由于火势太大，民防人员抵达时车子已几乎被烧毁。

住在附近旅馆的杨先生（60岁，无业人士）叙述，他早上听到一连串“砰”声响，但出来查看时火已被扑灭。

“我看到一对年轻男女和一名阿叔在跟警员谈话，相信他们是轿车的司机和乘客。他们不久后就离开了。”

附近居民严先生（56岁，工厂员工）也说，事发地段不允许停车，相信轿车是在半路突然出事，司机因此被迫停车，与乘客一同逃命。

民防部队受询时证实这起事故，指火患涉及汽车引擎。民防人员使用消防水喉灭火。无人在这起事故中受伤，起火原因仍在调查中。