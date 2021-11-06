向女儿借钱不果被骂 男子拿刀伤女判监五周

开口向女儿借钱不果，还被女儿骂“去外面乞讨或去死”，父亲恼羞成怒拿刀要给女儿“教训”，结果划伤女儿手臂和膝盖，自己也因此锒铛入狱。

被告哈比卜穆罕默（52岁）昨天（11月5日）承认一项蓄意伤人的控状后，被判坐牢五周。

根据案情，被告今年5月29日晚上11时，在组屋楼下喝了两罐啤酒后返家，不久就和21岁女儿发生争吵。

女儿当时提到家里的经济窘境，又指被告没工作，气得被告跑进厨房，拿了一把刀刃长18公分的刀子对着女儿挥舞，要给女儿一个“教训”。

女儿试图躲避，但右手臂和右膝盖还是被划伤。妻子和儿子见状赶紧拉着被告，受了轻伤的女儿则跑出门报警。

庭上揭露，女儿曾在2007年取得个人保护令，阻止被告对她动粗，该保护令有效期至2012年。

律师代为求情时表示，被告和妻子育有两个儿子和一个女儿，他案发前喝醉酒回家，向妻子借300元，不过妻子只有100元。妻子于是帮被告向女儿借200元，后者却直接叫被告去外头乞讨或去死，被告听后既难过又生气，一时失控才会跑到厨房拿刀。

律师说，被告无意伤害女儿，他只是想拿刀吓唬她，给她一个教训。他事后懊悔不已，已诚心向女儿道歉并获得原谅，女儿也曾到警局要求撤销对被告的指控。

另外，被告身患约五种疾病，需服用至少14种药物，才因此没法工作，他目前每月靠领取补助金过活。

庭上揭露，被告曾于2011年和2012年违反个人保护令，对妻子动粗和恐吓要杀了妻女。